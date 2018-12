Buurt haalt na anderhalf jaar slag thuis: asbesthoudend puin (eindelijk) weggehaald Buurt Kapellestraat strijdt sinds begin vorig jaar tegen sluikstort Joeri Seymortier

26 december 2018

15u13 1 Waarschoot Op een perceel in het KMO-park in de Kapellestraat in Waarschoot zijn op bevel van de gemeente hopen breekpuin weggehaald. Omdat er asbest in het puin zit, probeert de buurt de puinhopen al sinds het voorjaar van 2017 weg te krijgen. De gemeente speelt de opruimfactuur van bijna 100.000 euro door naar de vervuiler.

De voorbije weken zijn verschillende hopen breekpuin weggehaald op het terrein in de Kapellestraat in Waarschoot. Voor de buurt een opluchting dat het asbesthoudend afval eindelijk weg is, maar de zaak blijft nazinderen. Groen luidt de alarmbel en vindt dat de gemeente veel sneller en concreter moet handelen bij milieumisdrijven.

“De buurtbewoonster heeft meer dan anderhalf jaar moeten ijveren om die hopen met asbesthoudend puin daar weg te krijgen”, zucht Peter Cousaert van Groen, die het dossier nu op de politieke agenda plaatst. “Het kan toch niet dat er na een melding van asbest anderhalf jaar lang amper iets gedaan wordt? Bij milieudelicten willen wij meer daadkracht. Wij willen een onderzoek van welke stappen hier gezet werden, en vooral welke stappen niet gezet werden. Wij willen in het nieuwe bestuursakkoord van de fusiegemeente Lievegem duidelijke standpunten.”

Stalen nemen

Pas in september van dit jaar liet de gemeente Waarschoot volgens Cousaert zelf stalen nemen van het puin. “De resultaten rolden enkele dagen voor de verkiezingen binnen, en dat was natuurlijk niet ideaal”, zegt de frontman van Groen. “Uit de resultaten blijkt dat een van de breekpuinhopen 3.700 milligram asbest per kilo bevat. Dat is maar liefst 37 keer het wettelijke maximum. De gemeente gaf na lang talmen opdracht om het terrein met asbest te laten ontruimen. Dat is nu eindelijk gebeurd. Nu de grootste problemen op het terrein van de baan zijn, willen we weten hoe dit zo lang kon aanslepen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Deze aanpak is minstens onprofessioneel te noemen. Ook nog niet alle illegale breekpuin is weg.”

“Geen paniek zaaien”

Uittredend schepen Jochen De Smet (Open Vld) betreurt de kritiek. “Dit is niet het soort dossier om paniek mee te zaaien”, zegt schepen De Smet. “Er is op geen enkel moment gevaar geweest voor de volksgezondheid. Het bestuur en onze ambtenaar hebben dag en nacht gewerkt om dit zo snel mogelijk op te lossen. Collega Cousaert moet zich duidelijk nog inwerken in de materie, zeker voor wat milieudelicten en overheidsopdrachten betreft. Je kan niet zomaar van dag op dag een privéterrein betreden om een opruiming te doen.”

Wie gaat dat betalen?

De puinhopen zijn ondertussen opgeruimd door de gemeente. “De aannemer zal nu aansprakelijk gesteld worden voor de gemaakte kosten, die ondertussen bijna 100.000 euro belopen. Hij is ook aangemaand om de rest van het terrein op te ruimen. Het gemeentebestuur heeft dit dossier meer dan serieus genomen van zodra er een melding van asbestverontreiniging binnen kwam. Er werd binnen wat juridisch mogelijk was ook gecommuniceerd aan de betrokkenen”, zegt schepen De Smet nog.