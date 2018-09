Burgemeester weer op post na ziekte Kim Martens geeft burgemeesterssjerp weer door aan Ann Coopman Joeri Seymortier

03 september 2018

11u29 0 Waarschoot Burgemeester Ann Coopman (57) is sinds vandaag weer officieel de burgemeester van Waarschoot. Ze heeft een klein jaar de strijd tegen kanker gevoerd, maar is nu helemaal terug. Waarnemend burgemeester Kim Martens (32) zet een stap terug, en wordt opnieuw schepen van de gemeente.

Met een bosje bloemen en een wenskaart van het poetspersoneel, kreeg Ann Coopman vanochtend een warm welkom op haar eerste werkdag na haar ziekteverlof. In december vorig jaar maakte Coopman bekend dat ze kanker had en dat ze maandenlang buitenstrijd zou zijn. Ann Coopman heeft alle behandelingen achter de rug en voelt zich weer goed in haar vel. Hoogtijd dus, om weer op de burgemeestersstoel te gaan zitten.

“Dit voelt voor mij ook een beetje als de eerste schooldag”, zegt Ann Coopman. “Het voelt meteen weer helemaal vertrouwd, hier in het gemeentehuis. Ik ben echt blij dat ik terug ben. De eerste werkdag is meteen heel erg druk. Ik heb eerst mijn ronde gedaan in het gemeentehuis, om iedereen een goeiemorgen te wensen. En er zijn meteen heel wat vragen over dossiers. Ik heb de indruk dat veel mensen echt blij zijn dat ik terug ben. Maar ik wil toch ook de tijd nemen om vandaag wat bij te praten met de mensen.”

Vooruit kijken

De strijd tegen kanker duurde iets minder dan een jaar. “Daar trek ik nu een streep onder”, zegt burgemeester Coopman. “Ik wil er ook zo weinig mogelijk aan terugdenken. Alles is gelukkig goed afgelopen. Nu kijk ik weer volop vooruit. De job van burgemeester is natuurlijk meer dan een voltijdse job. Maar het is niet dat ik pakweg acht uren voor de klas moet staan. Ik kan mijn uren zelf wat regelen, en zal goed naar mijn lichaam luisteren. Gelukkig kan ik ook rekenen op een team sterke medewerkers.”

Intense periode

Kim Martens heeft Ann Coopman vervangen en was tien maanden waarnemend burgemeester. Nu wordt hij opnieuw schepen. “Het doet mij veel plezier dat Ann terug is en met heel veel ‘goesting’ de sjerp weer kan overnemen”, zegt Martens. “Vorig jaar was het schrikken toen we hoorden dat Ann ziek was, en dat ik haar zou moeten vervangen. Nu ga ik mij weer volop toeleggen op mijn bevoegdheden als schepen. Het zal misschien iets rustiger worden, want ik heb gemerkt dat je als burgemeester voor zowat alles het eerste aanspreekpunt bent. Het was een zeer intense periode, maar ik heb de job heel graag gedaan. Maar ook mijn werk als schepen, ga ik nu met evenveel plezier doen. Nu nog vier maanden in Waarschoot en hopelijk later ook in onze nieuwe fusiegemeente Lievegem”, zegt Kim Martens nog.