Brandweer Waarschoot herdenkt verongelukte pompier op opendeurdag 22 juni 2018

02u45 0 Waarschoot De brandweerpost Waarschot van de hulpverleningszone Meetjesland zal nu zondag tijdens de jaarlijkse opendeurdag de verongelukte pompier Glenn Van Acker (30) herdenken. Volgende week vrijdag wordt hij begraven.

Vorige week was Glenn, die als beroepsbrandweerman actief was in Gent, samen met zeven brandweercollega's op klimvakantie in de omgeving van de Monte Perdido in de Spaanse Pyreneeën. Donderdag maakte hij tijdens een wandeling door de sneeuw op zo'n 3.000 meter hoogte een slipper en stortte honderd meter lager te pletter. Er kon geen hulp meer baten.





Zijn lichaam werd meegenomen voor een autopsie, maar een week na het tragische ongeval kon het nog niet gerepatrieerd worden. Volgens bronnen dicht bij de familie verliep het contact met de Spaanse autoriteiten heel moeizaam. Gisteren werd duidelijk dat Glenn volgende week vrijdag begraven zal worden. In afwachting daarvan zitten zijn collega's van het vrijwilligerskorps van Waarschoot niet stil. "Tijdens de opendeur zal aan ieder voertuig een rouwlintje hangen", zegt diensthoofd Karl Verstockt. "We zullen ook een rouwband dragen. Wie wil, kan ook het rouwregister tekenen in de kazerne. De familie staat achter onze plannen. Glenn ademde dan ook brandweer." (JEW)