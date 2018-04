Brand in klerenwinkel blijkt vals alarm 21 april 2018

02u58 0

De brandweer is vrijdagnacht rond 1.45 uur opgeroepen naar de klerenwinkel Concept Fashion aan de Hendrik Conciencelaan (N9) in Waarschoot. Het brandalarm ging er af, maar er was geen brand. "Dat gebeurt wel vaker, maar deze keer was de brandweer er eerder dan ik", vertelt de uitbaatster. "De woonwagens van het circus staan op de weide voor onze winkel. Zij hebben de brandweer ook verwittigd. Daarom stonden ze hier talrijk. Ik hield mijn hart al vast, maar gelukkig staat de winkel er nog."





(WSG)