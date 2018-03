Bo De Clercq en collega's krijgen sporttrofee 15 maart 2018

Bo De Clercq heeft door de goede prestaties in het motorcross in Waarschoot de prijs van Sportfiguur Competitief gewonnen. De beste sporclub is Gymclub Waarschoot. Zwemmer Matthis Goethals is de meest beloftevolle jongere. Andere prijzen waren er nog voor tennisser Etienne De Vriendt, FC Metro, volleybalman Peter Van Overmeire, Albert Verheecke van WTC De Ratjes, De Gehoorzame Hond, Marnix Vermeire van de hondensport en de Humival-atleten die scoorden op de Special Olympics.





(JSA)