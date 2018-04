Bhutan in de kijker 20 april 2018

02u30 0

VtbKultuur Waarschoot organiseert vandaag een beeldreportage over Bhutan, de authentieke Tibetaanse cultuur in de Himalaya. Om 20 uur in het cultureel centrum, Nieuwstraat 8 in Waarschoot. Kaarten: 3 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. (JSA)