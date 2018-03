Beweging.net geeft prijs aan vzw Feestvarken 27 maart 2018

03u27 0

Beweging.net Waarschoot heeft dit jaar de Solidariteitsprijs aan de vzw Feestvarken geschonken. De organisatie gaat met de prijs op zoek naar de vrijwilliger van het jaar. De vzw Feestvarken bestaat al langer in de Kempen, maar enkele Meetjeslanders startten in januari met de bedeling van verjaardagspakketten aan kansarme kinderen in Aalter, Waarschoot, Maldegem, Knesselare en Zomergem. De pakketten zijn bestemd voor kinderen tussen 3 en 12 jaar oud die in armoede leven. "Ook zij hebben recht op een leuke verjaardag", klinkt het bij vzw Feestvarken.





(JSA)