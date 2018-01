Bert De Craene uit politiek 02u35 0

Bert De Craene (N-VA) stopt met politiek en laat zich vervangen in de gemeenteraad van Waarschoot. De Craene is ondertussen zeventig en geeft de fakkel door aan zijn opvolger Gunter Lippens.





De Craene begon op het einde van de jaren zeventig bij Radio 2 Oost-Vlaanderen en stond daarmee aan de wieg van de regionale ontkoppeling van de zender. In 1984 stapte hij over naar de nationale nieuwsdienst van de VRT en hield zich vooral bezig met nieuws uit Oost-Europa en het Vaticaan. In 2012 werd hij lijstduwer van de kartellijst WGB-N-VA. Hij haalde 156 voorkeurstemmen en was daarmee de derde verkozene. Zijn opvolger Gunter Lippens kreeg 130 stemmen van op de derde plaats. (JSA)