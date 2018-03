Assistentiewoningen op plaats oud politiekantoor 09 maart 2018

02u47 0 Waarschoot De assistentiewoningen 'Twee Molens' in de Stationsstraat in Waarschoot zijn klaar en worden vanavond officieel geopend.

De nieuwbouw is gezet op de plaats waar het voormalig politiekantoor van Waarschoot stond.





"Er zijn nog maar drie van de negentien assistentieflats te koop", zegt initiatiefnemer Johan Gyssels. "Er is er nog één te koop op het gelijkvloers, met één slaapkamer. Op de derde verdieping zijn er nog twee duplexappartementen te koop, met twee slaapkamers", aldus Johan Gyssels. "Er kan natuurlijk wel nog gehuurd worden. Momenteel zijn er al drie assistentiewoningen verhuurd. Elke vrijdag tussen 9 en 12 uur kunnen kandidaat-huurders een kijkje komen nemen in het modelappartement", zegt Gyssels.





Zorgondersteuning

De assistentieflats zijn bedoeld voor mensen vanaf 65 jaar. De flats in Twee Molens zijn erkende assistentieflats. Er is dus zorgondersteuning. "Alle flats zijn uitgerust met een 24/24 alarmsysteem waardoor je elk uur van de dag op medische hulp kan rekenen. Welke diensten je gebruikt, beslis je als bewoner zelf. Je kan dat doen in overleg met de woonassistente", besluit initiatiefnemer Gyssels.





Open dag

Op de 'Dag van de Zorg', volgende week zondag 18 maart, wordt in Residentie Twee Molens een open dag georganiseerd.





Van 10 tot 17 uur kan je langs komen in de Stationsstraat 29 in Waarschoot. (JSA)