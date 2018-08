Ann Coopman keert op 1 september terug 11 augustus 2018

Burgemeester Ann Coopman (56) van Waarschoot heeft gisteren haar laatste behandeling in haar strijd tegen kanker gekregen en is klaar voor een politieke comeback. Ze postte gisteren een foto op Facebook: met een glas champagne, een stralende glimlach en een mooi kort kopje haar.





"De laatste sessie is achter de rug en ik ben klaar voor een nieuwe start", zegt burgemeester Ann Coopman. Ze werd sinds begin december vorig jaar vervangen door waarnemend burgemeester Kim Martens, die zijn onverwachte taak met brio volbracht. "Net als de kinderen heb ik mijn boekentas klaar staan, en ga ik op 1 september weer aan de slag als burgemeester. Ik wil mijn 'vervangers' danken, omdat ze Waarschoot op zo'n goede manier draaiende gehouden hebben. Ik heb van de mensen ook massaal veel steun gekregen in berichtjes, kaartjes en telefoontjes. Dat deed me veel deugd en heeft me geholpen om deze zware periode goed door te komen", aldus burgemeester Ann Coopman. (JSA)