Alina De Sy (106) overleden 07 maart 2018

02u50 0

Waarschoot rouwt om de dood van haar oudste inwoner. Alina De Sy werd eind vorige maand 106 jaar.





Vorig jaar, op haar 105de verjaardag, vroeg Alina De Sy nog een half glaasje porto om haar verjaardag te vieren. Vorige maand werd de 106de verjaardag in alle stilte gevierd. Alina was getrouwd met Aimé De Schynkel. Samen hadden ze een groothandel in kruidenierswaren en leverden ze aan de tientallen kleine buurtwinkeltjes die er in hun tijd nog waren. Alina en Aimé kregen twee kinderen: Rita en Paul. Er zijn ook vier kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. "Ik heb altijd geleefd volgens een gouden regel: van alles een beetje, maar van niets te veel. Waarschijnlijk ben ik daardoor zo oud mogen worden", zei Alina vorig jaar. (JSA)