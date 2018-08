800 ruiters op tornooi 08 augustus 2018

De ruitervereniging LRV Waarschoot organiseert op zondag 12 en woensdag 15 augustus het vierjaarlijkse ruitertornooi voor pony's en paarden. Goed voor 800 ruiters die zullen afzakken naar de site rond het terrein van vijftien hectare aan de Akkerhoeve in de Hoge Voorde 11 in Waarschoot. "Op zestien dressuurringen en twee springpistes zullen deelnemers uit alle categorieën strijden om de punten en de eer", zegt organisator Jurgen De Wispelaere. "Het tornooi loopt op de twee dagen doorlopend van 8.30 tot 18 uur. De Landelijke Rijvereniging (LRV) Waarschoot ontstond al in 1949 en kende in 2012 een nieuwe start onder impuls van enkele gedreven leden. De werking van LRV Waarschoot is gestoeld op passie voor paarden en pony's, vrijwillige inzet en vriendschap."





Gratis toegang. Parking: 3 euro. Info: www.lrvwaarschoot.be. (JSA)