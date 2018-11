70 jaar getrouwd: ‘Champetter de Rynck’ viert platina jubileum Joeri Seymortier

08 november 2018

12u00 3 Waarschoot Maurits de Rynck (97) en Anna Van Holderbeke (89) uit Waarschoot zijn zeventig jaar getrouwd, en hebben hun platina huwelijksverjaardag gevierd.

Maurits de Rynck werd geboren in 1921 en is geen onbekende in Waarschoot. Hij was veldwachter in het dorp, van 1958 tot aan zijn pensioen in 1986. “In de volksmond kende iedereen hem als Champetter de Rynck”, vertelt schepen Freddy Haegeman. “Hij oogde streng, maar was wel altijd een eerlijk en oprecht man. Hij was bekommerd om de veiligheid van de inwoners. Zo tolereerde hij bijvoorbeeld helemaal niet dat er in het donker zonder licht gefietst werd. Wanneer hij dat zag, werd het boekje bovengehaald. Maurits was altijd een zeer lenige fietser. Tot zijn 96 jaar verkende hij de straten van Waarschoot nog heel regelmatig op een herenfiets.”

Zijn echtgenote Anna Van Holderbeke werd geboren in 1929, en verdiende de kost als bontnaaister. Het platina koppel woonde tot voor kort zelfstandig in hun eigen huis, in de Molenstraat. Recent hebben ze hun intrek genomen in een serviceflat van woonzorgcentrum De Linde in Waarschoot. Maurits en Anna hebben drie dochters, vijf kleinkinderen en ook een achterkleinkind.

97 jaar

Het gemeentebestuur van Waarschoot kwam het platina koppel feliciteren voor zeventig jaar huwelijksgeluk. Het jubileumfeest werd gehouden in het Verborgen Goed. “Het komt niet zo vaak voor dat we koppels mogen huldigen die zeventig jaar getrouwd zijn. Binnen drie jaar, in 2021, hopen we hier weer te staan. Want dan zou Maurits honderd jaar moeten worden”, klinkt het nog bij het gemeentebestuur van Waarschoot.