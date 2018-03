45 seniorenwoningen en gymhal op komst PLAN OP TAFEL VOOR GRONDEN TUSSEN STATION EN SPORTHAL JOERI SEYMORTIER

10 maart 2018

02u53 0 Waarschoot Waarschoot lanceert een ambitieus plan voor de gronden tussen de sporthal en het station. Daar komen 45 seniorenwoningen en sportaccommodatie. De NMBS wil ook de stationsbuurt pimpen.

Waarschoot heeft een nieuw plan opgesteld, waarover de burger de komende twee maanden zijn zegje mag doen. "Daarin zitten heel wat concrete acties voor de zone tussen het station en de bestaande sporthal", zegt schepen Jochen De Smet (Open Vld). "Op de vrije gronden willen we een woonzone voor 45 nieuwe woongelegenheden, vooral voor senioren. We kiezen hier bewust voor nieuwe woonvormen met veel groen en gemeenschappelijke delen, pal in de stationsomgeving en dus op een boogscheut van ons centrum. We maken specifiek plaats voor ouderen die kleiner willen wonen, en dus ook op latere leeftijd in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Wanneer de kinderen het huis uit zijn en je wat ouder wordt, dan blijven mensen niet altijd graag in dat grote en vaak oudere huis wonen. Door ze een nieuwe seniorenwoning te laten betrekken, komen de oudere woningen in Waarschoot vrij. Die kunnen dan gerenoveerd worden en een nieuwe thuis worden voor jonge gezinnen. Het past perfect in ons klimaatplan om meer woningen te renoveren."





In het plan is ook plek voor een fikse uitbreiding van de sportaccommodatie in Waarschoot. "We plannen de bouw van een nieuwe gymhal, als uitbreiding voor de bestaande sporthal", zegt schepen De Smet. "Onze sporthal zit nu elke dag volzet. Er is vandaag capaciteit te weinig in de sporthal, mede door de grote gymclub in Waarschoot. Als zij naar die nieuwe gymhal verhuizen, dan komt er heel wat extra ruimte vrij in de sporthal. Achter de tribune is er plaats voor een polyvalente zaal, waar ook fuiven kunnen gehouden worden. Er komt ook een nieuw voetbalterrein in de zone. Het is geen extra voetbalterrein, maar ons D-terrein dat aan de tennisterreinen ligt, wordt verplaatst naar de zone waar nu het recyclagepark is. Het huidige D-veld heeft een slechte ondergrond en ligt te ver van andere infrastructuur."





De zone ligt vlak naast het station van Waarschoot. Daar komt ook een fietssnelweg en ook de NMBS heeft daar ambitieuze plannen.





Extra parkeerplaatsen

De treinlijn tussen Gent en Eeklo moet op termijn nog opgewaardeerd worden, waardoor ook het station van Waarschoot kan groeien. Er komen extra parkeerplaatsen rond het station, en er wordt ook gedacht aan huurfietsen en autodelen.





Het openbaar onderzoek is gestart. Inkijken kan op de dienst Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.