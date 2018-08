'Spookwarenhuis' werd 20 jaar geleden gebouwd, maar werd nooit gebruikt. Nu gaat het tegen de vlakte NOOIT GEBRUIKT GEBOUW VERDWIJNT, KLEDING- EN ELEKTROZAAK IN NIEUWBOUW JOERI SEYMORTIER

03 augustus 2018

02u31 1 Waarschoot Het 'spookwarenhuis' langs de N9 in Waarschoot wordt na twintig jaar gesloopt. Het bruingrijze gebouw schuin tegenover Honda-garage De Smedt moest op het einde van de jaren negentig een Intermarché worden, maar het gebouw bleef altijd leeg staan. Nu komt er een nieuwbouw, met een vestiging van kledingketen Amode, en een elektrozaak.

Twintig jaar geleden moest er eigenlijk een filiaal van warenhuisketen Intermarché komen in het gebouw langs de N9 in Waarschoot, maar dat is er nooit van gekomen. Het gebouw werd er destijds gezet door een Franse groep, maar die heeft haar plannen nooit concreet kunnen uitrollen. Al die tijd stond het warenhuis gewoon leeg en werd het in het dorp daardoor het 'spookwarenhuis van Waarschoot' genoemd. Ook toen supermarktketen Okay in 2016 een vestiging wou openen langs de N9 in Waarschoot, werd gekozen voor een nieuwbouw iets verderop, en niet voor het bijna kant-en-klare spookwarenhuis. Even werd ook gezegd dat Albert Heijn interesse zou hebben in het pand, maar ook daar kwam nooit iets concreets van. Nu gaat het spookwarenhuis helemaal plat.





Baanwinkels

"Het gebouw werd nooit gebruikt en wordt nu inderdaad gesloopt", zegt schepen van Lokale Economie Jochen De Smet (Open Vld). "In de plaats zal een nieuwbouw gezet worden, waarin twee winkels komen. Er komt een vestiging van de modeketen Amode, en ernaast een detailhandel in elektro , huishoudartikelen en artikelen voor interieur. Het lege gebouw heeft er inderdaad twintig jaar gestaan, en daar kan niemand blij om zijn. Of het goed is dat er nu iets nieuws komt? Er is nog altijd geen gewijzigd beleid voor wat de baanwinkels betreft. Ik hoor wel dat de kandidaat-bestuurders van de nieuwe fusiegemeente Lievegem wel overwegen om een plan op te stellen, met wat wel en niet meer kan langs de N9. Ikzelf blijf bij mijn statement. Baanwinkels kunnen voor zover ze een positieve invloed hebben op onze lokale middenstand in het dorp. Ze moeten mekaar kunnen versterken, en eventueel klanten doorverwijzen naar mekaar. Op die manier moet dat een win-winsituatie worden voor iedereen. Dat is ook het standpunt van de lokale Unizo-afdeling."





De laatste jaren zijn er al heel wat zaken bij gekomen langs de N9 in Eeklo. Behalve Okay waren dat ook de ketens Action en kledingwinkel Bel&Bo. Bij Amode kon of wou gisteren niemand reageren op de plannen om een vestiging te openen langs de N9 in Waarschoot. Ook voor het lege pand ernaast, in het complex van Overstock is er vandaag nog geen duidelijkheid wat daar zal komen. Ook die laatste winkel van dat complex staat al verschillende jaren leeg.