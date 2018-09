"Schrikken wanneer de brandweer binnen kwam" Kinderdagverblijf 't Eekhoorntje ontruimd door gaslek Wouter Spillebeen

05 september 2018

11u05 0 Waarschoot In de Molenstraat in Waarschoot hebben wegenwerkers deze morgen een lagedrukleiding geraakt en daarbij een gaslek veroorzaakt. Kinderdagverblijf ’t Eekhoorntje, waar op dat moment acht kinderen waren, moest geëvacueerd worden. “Gelukkig konden we in de tuin van de huisbaas terecht.”

De werknemers van ’t Eekhoorntje schrokken toen de brandweer en de politie deze morgen rond 9.30 uur binnen stormde in het kinderdagverblijf. “Ze zeiden dat we zo snel mogelijk naar buiten moesten gaan”, vertellen de uitbaters. Acht kinderen tussen vijf maanden en twee jaar oud werden naar de grote tuin achter het gebouw gedragen. “De brandweer en politie hielpen hen dragen. De kinderen waren nog nooit in aanraking gekomen met de brandweer, het was echt schrikken.”

De evacuatie was nodig omdat een wegenwerker met een graafmachine een gasleiding met lage druk had geraakt. Daardoor begon gas uit de leiding te lekken. “Gelukkig zat de wind goed”, duidt commissaris Marc Van Wabeke van politiezone LoWaZoNe. “Daardoor wisten we zeker dat de kinderen veilig waren achter het gebouw. Er is een behoorlijke hoeveelheid gas ontsnapt, dus ondanks dat er lage druk op de leiding stond, was er toch een risico.” De Molenstraat werd volledig afgesloten totdat het lek gedicht was.

Rond 10.30 uur was het gat gedicht met een stop. Een ploeg van distributiebeheerder Eandis kwam ter plaatse om de leiding permanent te dichten. De weg werd weer vrijgegeven en de kinderen konden terug naar binnen in het kinderdagverblijf. “We hebben intussen de ouders verwittigd en ze komen de kinderen halen”, klinkt het bij ’t Eekhoorntje. “Dat doen we uit voorzorg. Morgen zullen we honderd procent zeker zijn dat het veilig is in het gebouw.”

Intussen is de tuin achter het gebouw geen slechte opvangplaats. “De ruime tuin is eigendom van de huisbaas, die naast het kinderdagverblijf woont. Gelukkig konden we die gebruiken.”