'Meetjen Voetbal' overleden 30 januari 2018

02u43 0 Waarschoot De voetbalwereld van Waarschoot rouwt om Antoinette Notte (88), door iedereen in het dorp 'Meetjen Voetbal' genoemd.

Antoinette Notte zou gisteren 89 jaar geworden zijn, maar ze overleed het afgelopen weekend. Meer dan zestig jaar lang was ze een Waarschoot-supporter in hart en nieren. "Niemand was meer begaan met de club en de spelers dan Antoinette", zeggen de supporters van Waarschoot. "Antoinette was een prachtmens, en was altijd vriendelijk tegen iedereen. Tot voor twee jaar heeft ze echt geen wedstrijd van Waarschoot gemist. Langs de zijlijn kon zij als geen ander schreeuwen: "'Allez woarschuuuuut!' Dat gaan we missen!"





"Ik ben zelf ex-speler en koester ongelofelijk mooie herinneringen aan Antoinette", zegt waarnemend burgemeester Kim Martens (CD&V). "Ze was er altijd. Niet alleen om luidkeels iedereen aan te moedigen, maar ook om de spelers voor de match een 'druivensuikerken' te geven. Antoinette stond voor iedereen klaar."





Antoinette was de echtgenote van Omer Aerssens, maar die verloor ze al in 1988. Ze is de moeder van Gerrit en Henk, en is trots op haar kleinkinderen Nick, Delfien en Eline, en op de achterkleinkinderen Stan en Janne. De uitvaartplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 2 februari om 12 uur in het crematorium van Lochristi. (JSA)