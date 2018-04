'Groetn uit Waerschoot' stopt ermee 11 april 2018

02u37 0

De werkgroep 'Groetn uit Waerschoot' gooit na drie jaar werken de handdoek in de ring. De werking wordt stopgezet.





De werkgroep nam heel wat initiatieven om het oude dorpsleven van Waarschoot in beeld te brengen. "Wat in 2015 begon met een voorstel van toenmalig Curieus-voorzitter Ria Goethals om wat oude foto's in te zamelen en te zien wat we daarmee konden aanvangen, groeide in de afgelopen drie jaar fors uit", zegt Luc Maddelein. "Het werd een opeenvolging van tentoonstellingen, kalenders, boeken, films en live-concerten. Maar we willen op een hoogtepunt eindigen, en zetten nu een definitief punt achter onze werking. Misschien doen we nog iets aan met het unieke oorlogsdagboek van Omer Roegiers, maar dan wordt het een kleinschalig project met weinig toeters en bellen."





De werkgroep heeft nog een beperkte voorraad aan boeken, cd's, dvd's en kalenders en doen die weg met veel korting. Info bij Luc Maddelein, Hovingen 43 in Waarschoot, via luc.curieus@gmail.com of op 0477/47.58.73. (JSA)