"Dialect vereeuwigen voor fusie" 350 WOORDEN EN UITDRUKKINGEN GEBUNDELD IN BOEKJE

14 maart 2018

02u42 0 Waarschoot Gardesas. Meissne. Muile van lijntjes. Wie kent deze oude Waarschootse dialectwoorden nog? "Met de fusie van Lievegem in het verschiet willen we ons eigen dialect vereeuwigen", zegt Linda Dusslier. Daarom zijn ze nu gebundeld in een nieuw boekje van de cultuurraad.

Voor wie er geen snars van zou begrijpen: een gardesas is een jachtopzichter, een meissne is een meid voor het huishoudwerk en een 'muile van lijntjes' is iemand die het zeer goed kan uitleggen en elke situatie in zijn voordeel kan draaien. "Stuk voor stuk schitterende woorden die we willen bewaren voor het nageslacht", zegt Linda Dusslier, voorzitter van de gemeentelijke cultuurraad van Waarschoot. Samen met een werkgroep werd het boekje 'We klabme weeromme...' samengesteld. "De leidraad van het dialectenboekje is de televisie en de programma's van de jaren zestig. Ik was zelf acht jaar toen mijn ouders in 1960 hun eerste televisie kochten. In Waarschoot en op de speelkoer spraken wij toen Waarschoots, maar op televisie hoorden we 'deftig Nederlands'. Vandaag spreekt bijna iedereen overal Nederlands en hoor je steeds minder Waarschoots dialect. Als cultuurraad vinden wij ons dialect erfgoed. Iets dat niet mag verdwijnen bij de komende generaties."





Niet alleen de liefde voor het mooie dialect, maar ook de fusie van Lievegem die er zit aan te komen, gaf een duw in de rug. "We willen dat ons Waarschoots ook in het toekomstige Lievegem overeind blijft", zegt Dusslier. "Veel verschillen zijn er niet tussen het dialect van Waarschoot, Zomergem en Lovendegem. Daarvoor liggen de drie gemeenten te dicht bij elkaar. Maar toch zijn er vooral in de uitspraak enkele verschillen. Moeilijk uit te leggen, maar het gaat om klemtonen en het draaien van je tong in de mond. Iemand die thuis is in het dialect, hoort het gewoon wanneer iemand niet uit Waarschoot komt."





Lijst van oude cafés

Linda Dusslier, André De Walsche, Dorien en Marcel Van Holderbeke, Anne Paelman, Gilbert De Muynck, Lucien De Reu en Heike Van Acker werkten aan het boekje. Het telt dertig pagina's, en alles samen 350 woorden en uitdrukkingen. De Kunstacademie van Waarschoot stond in voor de illustraties. "Achteraan in het boekje hebben we ook een lijst van de oude cafés uit Waarchoot. Zo was café Metro vroeger 'Bei Beirre'. 'Bei Tjenne' was café Salamander, en 'in d'Obbe' was café 'De hoop van Vrede'. Vooral de oudere mensen gaan die namen allemaal nog kennen", zegt Linda Dusslier nog.





Het boekje 'We klabme weeromme..." is vanaf nu gratis af te halen in de bibliotheek, sportcentrum, Domino, cultuurdienst, gemeentehuis en de Academie. Nieuwe inwoners krijgen er eentje cadeau en ze worden bedeeld in de rusthuizen.