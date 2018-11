‘Artistiek Waarschoot’ wil creatievelingen en kunstenaars samenbrengen Joeri Seymortier

19 november 2018

09u25 0 Waarschoot De nieuwe werkgroep ‘Artistiek Waarschoot’ wil creatievelingen en kunstenaars uit het dorp samenbrengen.

Inge Bekaert, Rohnny Massin en Marie Paule Martens starten Artistiek Waarschoot op. Bij de start worden alvast twee initiatieven genomen. Eerst en vooral is er de open Facebookgroep Artistiek Waarschoot. Naast het tonen van werk staat de Facebookgroep ook open voor het uitwisselen van tips en informatie.

Op woensdag 21 november om 20 uur organiseert Artistiek Waarschoot meteen al haar eerste bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis Waarschoot. “We nodigen graag alle creatievelingen en kunstenaars die actief zijn in Waarschoot uit”, zegt het drietal. “Op een interactieve manier stellen we ons idee voor. Het wordt geen saaie lezing, maar een ideaal moment om artiesten samen te brengen en elkaar te leren kennen. En wie weet ontstaan er wel nieuwe ideeën en artistieke samenwerkingen voor de toekomst.”