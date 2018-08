"Als ik ereburger word, moet iedereen mee kunnen feesten" Net als 40 jaar geleden doe je deze roze trui geen plezier met plechtige receptie JOERI SEYMORTIER

25 augustus 2018

02u23 0 Waarschoot Veertig jaar geleden won Johan De Muynck uit Waarschoot de Ronde van Italië. En veertig jaar later is hij nog altijd de laatste Belg die een grote ronde won. Zeventig lentes telt hij sinds dit jaar, en dat is voor zijn thuisdorp Waarschoot voldoende aanleiding om hem uitgebreid te vieren. De koers? Stroomt intussen nog altijd door zijn aders. Vandaag start de Vuelta, en daar wil hij geen seconde van missen.

Zijn eerste bloementuil kreeg De Muynck in 1967 bij de juniores, na een koers in het West-Vlaamse Beernem. In 1971 maakte hij zijn debuut als profrenner bij de ploeg Mars-Flandria. In 1974 werd hij derde op het Belgisch Kampioenschap, en in 1976 verloor hij op de slotdag nipt de winst in de Ronde van Italië. Twee jaar later was het tijd voor revanche, en voor echte wielergeschiedenis. De Muynck won de Giro.





Hoe reageerde het thuisfront destijds?

"Waarschoot stond in 1978 letterlijk op z'n kop. Na mijn overwinning in de Giro werd een groot volksfeest georganiseerd. Ik werd in een open wagen door de gemeente gereden, terwijl mensen rijen dik stonden te zwaaien. Ik werd ontvangen in het gemeentehuis en daarna was er nog een kerkdienst. Dat moet de laatste keer geweest zijn dat de kerk van Waarschoot nog zo vol zat. (lacht) Daarna volgde een volksfeest in het dorp. In elk café werd een gratis vat gegeven. Zelf heb ik het graag gewoontjes, en ik vind het leuk als iedereen mee kan feesten."





Op 8 september word je ereburger

van Waarschoot, en ook daar moet

iedereen mee kunnen feesten?

"Ik wil voor mijn ereburgerschap geen receptie in het gemeentehuis waar enkel genodigden welkom zijn. Net als veertig jaar geleden moet dat een volksfeest worden - er zullen dus opnieuw vaten bier zijn. Het leuke is dat ik die avond mag trakteren, maar dat de gemeente betaalt. (lacht) Maar ik hou echt niet van 'speciale dingen'. Gewoon is al vaak zot genoeg. Ik moet trouwens nog eens opzoeken wat dat ereburgerschap precies betekent. Misschien krijg ik later wel een gratis begrafenis?"





In 1983 hing je de fiets aan de haak.

Was dat een moeilijke beslissing?

"Ik heb het daar nooit moeilijk mee gehad. Ik was 35 jaar en besefte dat het tijd was om iets anders te doen. Ik ben toen vertegenwoordiger in bloem geworden, en ik heb me ook op de verzekeringen gegooid. Of mijn bekendheid me daarbij geholpen heeft? Niet echt - integendeel, zelfs. Veel mensen begrepen niet dat ik na zo'n wielercarrière nog moest werken. Vandaag zijn topsporters aan het einde van de rit binnen, maar in mijn tijd niet."





Fiets je nog vaak?

"Drie tot vier keer per week maak ik nog een rit van 50 tot 60 kilometer. Ik heb twee jaar 'stilgelegen' omdat ik toen meegeholpen heb bij de verbouwingen van de woning van mijn dochter. Maar dat is nu achter de rug, zodat ik weer volop van mijn fiets kan genieten. Ik luister wel naar mijn lichaam en ik forceer niets. Als ik een gezellig terrasje zie, dan ben ik de eerste om de fiets aan de kant te zetten en iets te drinken. Af en toe word ik nog eens gevraagd om een koers voor oud-renners te rijden, maar daar bedank ik voor. Ik wil geen nummer meer 'op mijn gat'. Niemand wil daar als laatste over de streep komen, en dan worden er toch onnodige risico's genomen. Pas."





Je krijgt nu wel je eigen fietsroute?

"Ook al om mijn 70ste verjaardag te vieren. Het is een tocht van dik 50 kilometer door Waarschoot, Lovendegem en Zomergem. Vanaf volgend jaar wordt dat de nieuwe fusiegemeente Lievegem. Ik heb het infobord deze week mogen onthullen aan de sporthal van Waarschoot. Toch raar om te zien dat 'mijn kop' daar in het groot op staat. Wel leuk voor de familie, en een blijvende herinnering aan wat ik veertig jaar geleden gepresteerd heb."





Volg je de koers nog op de voet?

"Absoluut. Het is nu natuurlijk helemaal anders dan in mijn tijd. Vandaag is de koers een echte ploegsport geworden, terwijl dat vroeger nog veel meer een individuele bedoening was. Je moest er toen vooral voor zorgen dat je zelf als eerste over de meet kwam. Ik vind het wel jammer dat er vandaag veel talent verloren gaat. Ze willen allemaal meteen het grote geld verdienen en gaan naar een grote ploeg. Maar daar is het dan weer knokken om geselecteerd te worden, waardoor sommige kerels de moed verliezen. Naar wie ik vandaag opkijk? Matej Mohoric, die eerder deze maand de BinckBank Tour gewonnen heeft. Zonder een echt sterke ploeg achter zich, heeft die kerel het toch voor mekaar gekregen. Zijn laatste ontsnapping was echt fenomenaal. Zo'n vechters zie ik graag bezig op de fiets."





Je bent nu 70 geworden. Moeilijk mee?

"Helemaal niet, en wellicht omdat ik het geluk heb gezond te zijn. En omdat ik me nog goed in mijn vel voel. Ik schrik wel van hoe rap het allemaal gegaan is. Als je op je 70ste terugblikt, besef je pas hoeveel tijd een mens eigenlijk verprutst heeft. We houden ons allemaal nog te veel bezig met dingen die er eigenlijk niet toe doen. Wat ik nu zelf nog wil in mijn leven? Zolang 'mijn volk' het goed stelt, ben ik ook tevreden. Mijn twee dochters doen het goed, en dat betekent echt alles voor mij. Als er problemen zijn met de kinderen, dan kan je wellicht maar moeilijk genieten van je oude dag. Maar voorlopig zit alles daar gelukkig goed. Ik geniet van het leven en van de kleine dingen. En dat mag gerust nog een tijdje zo doorgaan."