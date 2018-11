Vzw Esselem nodigt buurtbewoners uit voor informatienamiddag Toon Verheijen

23 november 2018

De vzw Esselem heeft de buurtbewoners in de omgeving van het Wapen van Essen uitgenodigd op een informatienamiddag in het naburige café Rex. Het komt daarmee tegemoet aan de vraag van het gemeentebestuur om open kaart te spelen. Hieronder volgt integraal de brief die de vzw verstuurde naar de buurtbewoners.

Wij willen u graag wat informatie bezorgen over onze vereniging Esselem die binnenkort haar intrek neemt in het voormalige pand ‘Wapen van Essen’. De naam van onze vereniging Esselem verwijst enerzijds naar Essen en anderzijds naar het Arabische woord voor ‘vrede’. We zijn een vereniging die al twee jaar bestaat met de volledige naam vzw Islamitische Vereniging Esselem waarvan de statuten zijn verschenen in het Belgisch Staasblad.

Onze vereniging staat voor verzoening en integratie. Het merendeel van onze vereniging bezit een islamitische achtergrond, maar wij richten ons tot iedereen zonder enig onderscheid. Wij willen sportieve, culturele en buurtactiviteiten organiseren zoals een barbecue. Die activiteiten willen we voornamelijk organiseren in onze ontmoetingsruimte die we nu aan het realiseren zijn. Eerder organiseerden we al activiteiten in de Oude Pastorij. Er zijn reeds contacten opgebouwd met de parochie in Essen wat onder meer resulteerde in een bezoek aan de moskee in Roosendaal door het lokaal parochieteam en een gepland bezoek aan de kerk door onze vereniging. Met de lokale politiezone Grens onderhouden we goede contacten.

Wij willen ook interreligieuze activiteiten organiseren door bruggen te bouwen met de andere religies. Zo willen wij onder meer kinderen begeleiden in de zoektocht binnen de islam en de islamitische normen en waarden toelichten en duiden in de hedendaagse context. Voor de ietwat oudere leden voorzien wij lessen Nederlands omdat wij geloven dat de kennis van de taal een belangrijk instrument is om goed te integreren.

In onze ontmoetingsruimte kan iedereen terecht voor een gratis kop koffie of een tas thee en een goede babbel. Wij zijn geen café, wij zijn geen moskee maar een echte open ontmoetingsruimte.

Aanstaande zondag 25 november wordt er een informatienamiddag georganiseerd van 14 tot 17 uur. Deze zal plaatsvinden in de GC aan de Spoorwegstraat 11 in Essen ook gekend als café Rex. Het doel van deze namiddag is onze vereniging voor te stellen en tevens kunnen wij ingaan op alle vragen die jullie hebben. Iedereen is van harte welkom.