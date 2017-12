Vrijspraak voor man (43) die beweerde dat slachtoffer mes zelf in lijf heeft gestoken BV

10u53

Bron: Eigen redactie 0 ANP XTRA De 43-jarige man uit Ham die een celstraf van zes jaar riskeerde na een steekpartij, is vrijgesproken door de rechtbank. Hij werd ervan verdacht dat hij op 29 juni 2016 na een discussie met een zakenpartner een mes in het lichaam van de andere zou gestoken hebben. Zelf verklaarde hij dat het slachtoffer dat mes in zijn eigen lijf gestoken had.

De feiten vonden plaats in een gemeenschappelijke keuken bij een carwash in Ham. De twee hadden wel vaker een discussie, die vaak te horen was tot in de broodjesbar en de woning die bij de carwash lagen. “De rode draad in het hele dossier is dat de dader beweerd heeft dat het zou gaan om een zelfmoordpoging of zelfverminking. Hij verwijst daarbij naar het feit dat er geen DNA werd aangetroffen op de gebruikte messen”, vertelde de procureur tijdens de behandeling.

Volgens de verdachte had het slachtoffer na de feiten eerst nog een vijftigtal meter met het mes afgelegd alvorens in het café ten gronde te gaan. Op videobeelden was te zien dat de man zijn hand onder het lichaam van het slachtoffer hield, naar eigen zeggen om hem te ondersteunen.

Raadsman Descamps moest tijdens de behandeling slikken bij het horen van een gevraagde celstraf van zes jaar. “Mijn cliënt was eten aan het maken en had het mes vast bij het lemmet. Terwijl hij het mes in handen had, kwam het volgens de versie van het slachtoffer tot een schermutseling. Daarbij is het mes zogezegd in twee gebroken, maar vreemd genoeg had mijn cliënt geen enkele verwonding aan zijn vingers. Dat is technisch onmogelijk. De fabeltjeskrant komt niet meer op tv, ik had gehoopt dat het openbaar ministerie ook geen fabeltjes meer zou geloven. Het slachtoffer pakte na de feiten zijn boeltje en ging naar Italië. Eigenlijk is mijn cliënt het echte slachtoffer. Het is bijna een film…. Wij gaan voor de volledige vrijspraak en voor niets anders”, klonk hij duidelijk.

“Ik ben fysiek, mentaal en emotioneel kapot door deze zaak. Ik zou nooit een mes in iemands lichaam steken”, besloot de verdachte drie weken geleden. De rechtbank vond geen bewijzen dat hij het slachtoffer gestoken heeft en sprak de man vrij.