Winkeldieven achter tralies 28 februari 2018

Een 26-jarige Roemeen uit Borgerhout is achter de tralies beland nadat hij samen met een Roemeense vrouw (41) uit Borgerhout tegen de lamp liep bij een politiecontrole vorige week vrijdag in Vosselaar. In de auto van het duo trof de politie naast inbrekersmateriaal ook een grote hoeveelheid USB-sticks, memorycards en parfum aan van Kruidvat. Omdat ze geen enkel aankoopbewijs konden voorleggen, gaat de politie er van uit dat de spullen gestolen zijn. Ze waren ook in het bezig van een winkeltas met aluminium aan de binnenkant om een winkelalarm te omzeilen. De raadkamer heeft de aanhouding van de man bevestigd. De vrouw is onder elektronisch toezicht geplaatst. (JVN)