Welke naam krijgt Sint-Jozefkerk? 05 april 2018

De Sint-Jozefkerk in Vosselaar wordt officieel een vrijetijdshuis: de plannen zijn goedgekeurd en de aanbesteding loopt. Welke naam dit vrijetijdshuis krijgt kunnen de inwoners van Vosselaar en daarbuiten zelf kiezen. Zij kunnen hun favoriet kiezen uit volgende namen: De Rekel, Het Nest, De Moer, De Heilanden of 't huis.





Stemmen kan via https://www.survio.com/survey/d/vosselaar tot en met 19 april. Wie niet via de computer kan stemmen, kan ook een briefje invullen aan het onthaal van het gemeentehuis of in de bib. (MVBO)