Vrijetijdshuis heet 'De Moer' 24 april 2018

Het nieuwe Vosselaarse vrijetijdshuis zal de naam 'De Moer' krijgen. Het vrijetijdshuis komt er in 2019 in de voormalige Kerk Sint Jozef Arbeider. Om een naam te kiezen werd er eerder een enquête opgesteld voor alle inwoners van Vosselaar met de vraag om hun stem uit te brengen voor de beste naam. Naast De Moer konden de inwoners kiezen uit namen als De Rekel, Het Nest, De Heilanden en Het Huis. De Moer won met 358 stemmen, gevolgd door De Rekel. In totaal werd er 1.137 keer gestemd. De Moer verwijst naar de vrouwtjesvos, het logo van Vosselaar maar ook naar een verbindingsmiddel, een verwijzing naar de voormalige kerk Sint Jozef Arbeider. De kerk die tien jaar geleden werd ontwijd, gaat eind 2018 open als nieuwe locatie voor de bibliotheek, de vrijetijdsdiensten van de gemeente en als ruimte voor plaatselijke verenigingen. (MVBO)