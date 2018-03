Vincent De Clercq lijsttrekker voor Vosselaar Vooruit 02 maart 2018

02u33 0

Bij Vosselaar Vooruit werd de 24-jarige Vincent De Clercq unaniem uitgekozen als lijsttrekker voor de partij in de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Hiermee wil de partij een verjongende en ambitieuze weg inslaan. "Het Vosselaarse gemeentebestuur heb ik als lid van de jeugdraad van dichtbij aan het werk gezien, er is nu nood aan een slim beleid", zegt hij. "We zouden ons de vraag moeten stellen hoe we willen dat Vosselaar er binnen 20 jaar uit ziet. Samen met onze inwoners komen we tot nog betere ideeën en willen wij werken aan een zelfstandig Vosselaar waarin het nog prettiger is om in te wonen." (MVBO)