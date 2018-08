Verschillende wegenwerken starten op 13 augustus 04 augustus 2018

Een aannemer start op maandag 13 augustus met wegenwerken op verschillende plaatsen. Zo zal de Dennendreef niet toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer. Er is een omleiding voorzien via de Taxandrialaan en de Fabiolaan. De werken duren tot midden september. In de Oudebaan worden er op 20, 21 en 22 augustus snoeiwerken uitgevoerd op de Oudebaan tussen het Looy en het Hofeinde, de straat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer.





Tens slotte worden ook nog asfalteringswerken uitgevoerd op de Zeggelaan, Zonnedauwlaan, Ericalaan, stuk Boskant en stuk Heieinde (achter de Zonnedauwlaan en Zeggelaan) en Hommelweg. (VTT)