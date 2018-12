Verdachte blijft aangehouden voor inbraak in zes auto’s en berghok Jef Van Nooten

04 december 2018

De onderzoeksrechter in Turnhout heeft een man aangehouden die verdacht wordt van de reeks inbraken in Vosselaar. Het gaat om een 33-jarige man uit Herentals.

De man pleegde de reeks inbraken in de nacht van zondag op maandag. Hij brak een zestal voertuigen èn een berghok open. Uit het berghok stal hij onder meer een laptop en een fiets. De verschillende inbraken gebeurden onder meer in de Boekweitstraat, Vlegelstraat en Bergeneinde. De onderzoeksrechter besliste de dertiger uit Herentals achter de tralies te houden. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer. Die bepaalt dan of de man nog langer in de gevangenis moet blijven.