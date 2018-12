Verbouwingen oude Sint-Jozefkerk gaan van start Kristof Baelus

13 december 2018

14u43 0 Vosselaar De verbouwingen van de Sint-Jozefkerk zullen op maandag 7 januari van start gaan. Ze duren bijna twee jaar. Er komt een vrijetijdshuis voor de gemeente en een nieuwe bibliotheek. De Moer zal halfweg 2020 de deuren openen als vrijetijdshuis.

De kerk dateert uit 1967 en werd gebouwd als parochiekerk van Heieinde. Nadat er een einde kwam aan het parochieleven in 2007, werd de kerk even later ook ontwijd. Intussen zijn de plannen er voor de verbouwing van de kerk.

Het project is ontworden door Studio Roma uit Kessel-Lo en heeft een kostprijs van 2,1 miljoen euro. Het Agentschap Onroerend Erfgoed subsidieerde hiervan zo’n 600.000 euro.

De bibliotheek, die nu een plaats kreeg in het gemeentehuis, zal al zeker verhuizen naar De Moer. Of de vrijetijdsdiensten ook zullen verhuizen moet eerst nog bekeken worden door CD&V en N-VA.

Doordat het een beschermd gebouw is, zullen zoveel mogelijk materialen hergebruikt worden. De buitenkant van het gebouw zal alvast herkenbaar blijven. Het kruis op de kerk zal wel verdwijnen.