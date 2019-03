Veel lachende gezichten tijdens Vosselaarse carnvalsstoet Kristof Baelus

17u53 0 Vosselaar Met het kindercarnaval en de prinsenverkiezing op zaterdag en de reclamestoet en 46ste carnavalsstoet doorheen de Vosselaarse straten op zondag valt het doek weer over carnaval. Het zag er net voor de start van de reclamestoet niet al te best uit maar de weergoden bleven Vosselaar goedgezind.

Op zaterdag kinderen de kinderen traditioneel carnaval inzetten, ‘s avonds volgde er de jaarlijkse prinsenverkiezing. Op zondag vond de grote reclamestoet plaats waar tal van Vosselaarse handelaars en handelaars uit de buurt reclame maken voor hun bedrijf en de kinderen langs het parcours voorzien van het nodige lekkers.

Duizenden carnavalisten en kinderen kleurden de straten van Vosselaar tijdens de stoet. Enkel lachende gezichten, gelukkige mama’s en papa’s en vooral veel prinsessen en superhelden keken vol verwondering uit naar de jaarlijkse stoet.

De meeste kinderen konden handenvol snoepgoed verzamelen, maar niet alleen in de straten was het carnaval. Ook in de plaatselijke horecazaken was het duidelijk dat er ook op zondagnamiddag gefeest kon worden.