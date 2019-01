Tientallen springkastelen strijken neer in Gemeentehal Kristof Baelus

20 januari 2019

11u34 0 Vosselaar In Vosselaar zette de organisatie Jungle Jump zijn pop-up kids event neer in de Gemeentehal. De tientallen kleurrijke springkastelen en randanimatie konden bij de kinderen rekenen op een groot enthousiasme.

Kinderen van twee tot en met veertien jaar konden zich dit weekend uitleven op de verschillende en niet alledaagse springkastelen van Jungle Jump. De organisatie liet enkele van zijn speciale springkastelen op maat maken voor dit pop-up concept. Met een 35-tal springkastelen trekken zij rond in Vlaanderen om de kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen.

“Het was eer zeer leuke dag voor Jos (3)”, zegt papa Dirk Van Gorp. “Voor één keer is de Gemeentehal in Vosselaar een grote binnenspeeltuin geworden met springkastelen en ballenbaden. De kinderen kunnen hier naar hartelust een hele namiddag spelen.”

Voor de ouders en grootouders was er een grote cafetaria voorzien met de nodige drankjes en snacks.