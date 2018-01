Sven en Isabelle redden carnaval OP LAATSTE NIPPERTJE TOCH KANDIDAAT-PRINS EN -PRINSES TOON VERHEIJEN

30 januari 2018

02u30 0 Vosselaar Het zag er even slecht uit voor het 45ste carnaval van Toeten of Blazen in Vosselaar, maar Sven Borgmans en Isabelle Smans zijn de reddende engelen. Zij zorgen ervoor dat ook deze editie niet zonder prins of prinses moet doorgaan. Voor Sven is het de tweede keer, voor Isabelle de eerste. Als voor 10 februari geen tegenkandidaten opduiken, is het nieuwe prinsenpaar al gekend.

Carnavalsvereniging Toeten of Blazen lanceerde op 18 januari het ietwat verontrustende nieuws dat ze op minder dan één maand voor de carnavalsstoet nog altijd geen prins en prinses hadden. Dat zou voor het eerst in 45 jaar zijn. "Paniek was een groot woord, maar we waren er toch niet helemaal gerust op", zegt voorzitter Patrick Dielis. "De vorige jaren was het prinsenpaar immers altijd ruim op voorhand gekend. We begrepen het eerlijk gezegd ook niet goed, omdat onze stoet altijd een massa volk trekt. En vorig jaar had ik héél wat briefjes gekregen van mensen die zich kandidaat zouden stellen, maar uiteindelijk kwam er maar niemand langs (kandidaten moeten zich altijd bij de voorzitter thuis komen voorstellen, red)."





Isabelle Smans, die iedereen kent van bakkerij Sas aan de Antwerpseweg, is voor de eerste keer kandidaat-prinses. Ze ziet het helemaal zitten.





"Al ben ik toch een beetje zenuwachtig", lacht Isabelle. "En carnaval zit wel een beetje in het bloed. Een deel van de familie woont aan de kanten van Herenthout. Daar leeft carnaval zelfs nog meer. De stoet en het kindercarnaval gingen we ook altijd naartoe. Het zal nu wel de eerste keer zijn dat ik er op zaterdagavond bij zal zijn. We hebben ook heel wat moeten regelen want mijn man is bakker en moest 's nachts werken. Gelukkig hebben we familie bereid gevonden om in te springen. Maar we zijn nog niet zegezeker, hé (lacht). Misschien daagt er uiteindelijk nog een koppel op!"





Tweede keer

Sven Borgmans kent het reilen en zeilen al een beetje. Hij was in 2016 al eens prins. "Ik had altijd al wel gezegd dat ik het nog eens wilde doen, maar zo snel was niet de bedoeling", lacht Sven. "Maar toen ik hoorde dat er blijkbaar niemand opdaagde, besloot ik om het toch maar te doen. Mijn prinses had ik snel gevonden (lacht). En een carnaval zonder prins en prinses, dat gaat ook niet. Ik begrijp zelf ook niet hoe het komt. Op zondag staat volgens mij héél het dorp te kijken."





De grote prinsenverkiezing en het carnavalbal worden op zaterdag gehouden. Daar gaan we op zoek naar de opvolgers voor Prins Maarten en Prinses Joke. De kandidaten maken vooraf een speech die ze voorstellen aan de meer dan 1.000 feestvierders en aan de jury. Daarna zingen zij samen een lied dat ze speciaal maken voor Vosselaar op de tonen van een bestaand carnavalslied. Rond 23 uur is het dan zover.





Sleutel overhandigd

Dan wordt het koppel bekendgemaakt en wordt duidelijk wie samen met de jeugdprins en jeugdprinses op zondag mag plaatsnemen op het bovenste schavotje van onze prinsenwagen. Daarnaast krijgen de Prins en Prinses Carnaval 2018 ook week lang de symbolische sleutel van het gemeentehuis en de burgemeesterssjerp.