Sp.a kiest voor een vrouw op 1 25 augustus 2018

Het sp.a-bestuur kiest als enige partij in Vosselaar voor een vrouw de eerste plaats. Myriam Maes wordt immers de lijsttrekker.





Op plaats twee staat Fons Sas. Hij is gepensioneerd administratief medewerker bij Bpost en deed afgelopen legislatuur ervaring op als OCMW-raadslid en als lid van het vast bureau. Plaats drie wordt ingenomen door Linda Schoenmaekers, leerkracht in het buitengewoon onderwijs. De lijst wordt geduwd door Rit Ghoos. De partij heeft de voorbije legislatuur woelige waters doorzwommen door het vertrek van kopman Jef Michielsen. (VTT)