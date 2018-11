Sinterklaasfeest met optreden van BlitZ Kristof Baelus

14 november 2018

Klein en groot zijn op zondag 25 november welkom in de Gemeentehal voor een daverend Sinterklaasfeest met een optreden van Blitz!

Hij komt, hij komt! De lieve goede Sint! Samen met de vele Zwarte Pieten wachten we vol spanning op de komst van Sinterklaas. Daarna barst het feest los in de Gemeentehal met een optreden van BlitZ! Na de show kan je op de foto met de Sint. De toegang is gratis, om 13.30 uur zal de Sint verwacht worden op het Cingelplein.