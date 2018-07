Shana Lauwers wint 800m in Ertvelde in recordtijd van 2.12.41 13 juli 2018

02u29 0 Vosselaar Shana Lauwers blijft de persoonlijke records opstapelen. Op de Flanders Classics van Ertvelde won ze woensdag autoritair met dik twee seconden voorsprong de 800m in 2.12.42. Ze doet daarmee één seconde beter dan haar vorige record.

Atletiek

Lauwers opteerde op de avondmeeting niet voor de hoofdwedstrijd van 3000m, maar voor de 800m. Daar kreeg de loopster uit Vosselaar geen spijt van. Het was een 800m volgens het boekje. "Ik ben gestart in derde positie", doet ze het relaas van haar dubbele baanronde. "Hanne Reynaert liep voor mij. Na 400 meter kwamen we door in 65 seconden. Ideaal. Rond de 500m ben ik Hanne voorbijgelopen en na 550m stapte de haas uit. Ik voelde me nog heel sterk en ben dan vol doorgegaan tot het einde. Het was eigenlijk een ideale race zonder veel gedrum en geroezemoes. Ik kon goed volgen en zat constant op de juiste plaats. Leuk om zo te lopen. Dit geeft vertrouwen." Haar vriend Yelle Van Waeyenberghe kon niet achterblijven. Ook hij verbeterde zijn persoonlijk record op de 800m. 1.57.69 is zijn nieuwe toptijd. "Yelle liep ook een erg sterke tijd en hij werd ook nog eens heel mooi derde. Leuk voor hem dat het nog eens gelukt is na al het harde werk", deelt Lauwers in de vreugde.





De 26-jarige atlete van ATAC oogt helemaal klaar om binnenkort haar recordtijd van 4.21.86 op de 1500m aan te vallen. "Momenteel heb ik nog twee wedstrijden die zeker op de planning staan: de Nacht van de Atletiek op 21 juli en de Flanders Cup van Kessel-Lo op 4 augustus. De rest van de planning moet ik nog bekijken met mijn coach Peter Kelchtermans. In Heusden en Leuven loop ik telkens de 1500m. Als ik naar mijn 800m kijk, geloof ik wel dat het goed zit. Vooral op de Nacht weet ik ook dat ik wellicht in een hele snelle reeks zal terechtkomen. Er kan nog iets moois uitkomen."





Haar seizoen kan alvast niet meer stuk. Op alle afstanden (800m, 1500m, 3000m) deed de provinicaal kampioene veldlopen al een stevige hap van haar record. Lore Tack won de 3000m in 9.48.68. De 16-jarige Robbe Theeuwes (Ac Herentals) klokte bij de mannen een mooie tijd van 9.32.80. (BSE)