Red Flame Celien Guns verrast deelneemsters Soccer Academy 22 juni 2018

Meer dan dertig meisjes hebben de derde sessie van de Girls Soccer Academy van KVV Vosselaar met succes afgerond. Tijdens een afsluitende receptie had het bestuur van de club twee verrassingen voor de deelneemsters in petto. De meisjes kregen het bezoek van Celien Guns (derde van rechtsboven), speelster van de Red Flames. Daarnaast kregen ze ook een videoboodschap van Timmy Simons voorgeschoteld.





Het damesbestuur van KVV Vosselaar startte in het voorjaar van 2017 met het organiseren van een voetbalacademie voor meisjes. In september gaat de vierde editie van de Girls Soccer Academy van start. Het succes van de eerste drie sessies heeft de club er ook toe aangezet om met een U9 meisjesploeg te starten.





(JVN)