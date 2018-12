Politie Vosselaar zoekt getuigen Kristof Baelus

04 december 2018

19u23 0 Vosselaar Maandagavond werd op de parking in Vosselaar aan de P. Woestenborghslaan een geparkeerd voertuig aangereden. De Politie zoekt getuigen van dit voorval.

De parking is gelegen thv café de Lindekens en recht tegenover de kinderopvang. De dader is na de aanrijding met de geparkeerde wagen doorgereden. Indien iemand gezien heeft wie de schade toebracht aan de wagen kan je contact opnemen met de politie van Vosselaar via 014/61.23.73.