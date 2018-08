Passagier zwaargewond 28 augustus 2018

Een 57-jarige D.J. is zondagavond rond 19.40 uur zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in de Tramstraat in Vosselaar. Twee auto's botsten er op elkaar.





De zwaargewonde vrouw zat als passagier in één van de wagens. Bij het ongeval raakten ook twee bestuurders, K.A. (50) en V.D.B.M. (57), en twee andere passagiers lichtgewond. (JVN)