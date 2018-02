Orgelcomité steunt gemeente en ZitStil 16 februari 2018

02u38 0

Het orgelcomité Vosselaar heeft een cheque van 2.000 euro overhandigd aan het gemeentebestuur en de organisatie ZitStil. Het bedrag werd opgehaald op hun benefietconcert vorig jaar. Met de opbrengst van dit concert gaat het gemeentebestuur een vormingstraject uitwerken voor kwetsbare jongeren en jongvolwassenen met een niet zichtbare beperking (vb. ADHD), in samenwerking met het Kennis- en Expertisecentrum ZitStil. Zij willen jongeren helpen die in de problemen zijn terechtgekomen en die uit de maatschappij zijn gevallen. "We willen deze jonge mensen zelfredzaamheid aanleren, hen beter leren plannen en organiseren om zo op eigen benen te kunnen staan", luidt het bij de gemeente.





(MVBO)