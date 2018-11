Opa van toekomstig burgemeester Gilles Bultinck overleden na ongeval met vluchtmisdrijf Verdachte geeft zich aan bij politie in Ieper Toon Verheijen & Alexander Haezebrouck

21 november 2018

19u43 0 Vosselaar Jacques Bultinck (88), de grootvader van toekomstig burgemeester Gilles Bultinck, is dinsdag in de late namiddag te voet aangereden in het centrum Ieper. De dader pleegde vluchtmisdrijf en gaf zich pas later aan. Het slachtoffer overleed woensdag aan zijn verwondingen. “Opa had al een zekere leeftijd, maar hem op deze manier verliezen maakt het onwezenlijk.”

Jacques Bultinck woonde samen met zijn echtgenote in Ieper. Zoals elke week trok Jacques in het dorp in de Westhoek naar de krantenwinkel om er de Dag Allemaal te gaan kopen. Op de terugweg naar zijn wagen die hij aan de overkant van de straat had geparkeerd liep het fout. De 88-jarige Jacques Bultinck stak de baan over, maar werd opgeschept door een wagen. Het slachtoffer liep levensgevaarlijke verwondingen op en werd in spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Daar overleed hij woensdag in de loop van de namiddag. De dader pleegde vluchtmisdrijf en bleef tot gisteren in de late namiddag spoorloos. Toen ging de man zich uiteindelijk toch zelf melden bij de politie.

Onwezenlijk

De 88-jarige Jacques Bultinck is de grootvader van Gilles Bultinck (29), die vanaf 2 januari de burgemeester van Vosselaar wordt. Gilles trok net als zijn ouders meteen naar de Westhoek. “Het is zo onwezenlijk”, zucht Gilles met tranen in de ogen. “Opa was niet meer zo heel goed te been en zal misschien wat trager de baan overgestoken hebben en het was misschien al wel wat donker. Een ongeval kan dan wel gebeuren, maar daarom moet je nog niet wegrijden. Dat maakt het allemaal zo moeilijk. De chauffeur is gewoon doorgereden.”

Coma

Gilles stapte woensdagmorgen om 6.30 uur in de wagen omdat ze toen al telefoon uit het ziekenhuis hadden gekregen dat het niet goed ging. Het was duidelijk dat hij niet meer uit coma zou geraken. In de loop van de namiddag is opa Jacques dan overleden nadat ze allemaal toch nog afscheid hadden kunnen nemen.



Gilles ging woensdag ook naar de plaats van het ongeval kijken. “Ik wilde met eigen ogen proberen te zien wat er gebeurd was”, vertelt Gilles. “Eerst dachten ze dat hij met zijn fiets was gekomen. Maar ik wist dat hij dat niet meer deed. Dat hij met zijn wagen naar de krantenwinkel was gegaan om zijn wekelijkse Dag Allemaal te gaan kopen.”



Gilles wilde ook om nog een andere reden naar de plaats van het ongeval. “In het ziekenhuis hebben ze alles wat hij bijhad teruggegeven, behalve zijn trouwring. Die moet hij blijkbaar tijdens het ongeval verloren hebben. Ik wou komen zoeken maar die heb ik helaas niet gevonden”, zucht Gilles.



“Opa was al 88 en dan weet je dat het vroeg of laat kan gebeuren, maar op deze manier maakt het zo verschrikkelijk moeilijk. Ik zag dat de oproep van de politie in Ieper al snel meer dan duizend keer was gedeeld en dat deed wel deugd.”



Dat de dader later werd opgepakt deed de familie ook deugd, maar ze blijven wel met veel vraagtekens zitten.

Toekomst

Jacques Bultinck zal vermoedelijk begraven worden in Ieper, maar de familie denkt er wel aan om de grootmoeder binnenkort naar Vosselaar te halen. “Voorlopig blijven mijn ouders in het Ieperse om mijn oma bij te staan die hier niet alleen kan wonen. Zij zijn de enige van de familie die nog in Ieper wonen. Zelf zag ik mijn grootouders zo één keer om de twee maanden. Dat was telkens een daguitstap voor ons. Ik ging hen één dezer nog bellen om af te spreken met de eindejaarsperiode maar het heeft niet meer mogen zijn.”

Jacques Bultinck wordt op dinsdag 27 november begraven in Ieper. Jacques was een man met een indrukwekkende militaire carrière.

Adjudant Chef B.D.

Oud korpsadjudant van het 2de Regiment Jagers te Paard

Militair Ereteken 1ste Klas

Ridder in de Orde van Leopold II

Ridder in de Kroonorde

Erekruis 1ste Klasse voor Militaire dienst in het Buitenland