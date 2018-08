Op voetbalkamp bij eigen club na Schalke 04-debacle 22 augustus 2018

02u33 0 Vosselaar Zeventig jonge voetballertjes nemen deze week op het veld van KVV Vosselaar deel aan een voetbalkamp. Normaal zouden ze nu op kamp zijn bij FC Schalke 04. Maar door het faillissement van de organisator leven de kinderen zich nu uit op eigen veld.

In totaal ging het om enkele honderden Vlaamse kinderen die deze zomer op voetbalkamp zouden gaan met FC Schalke 04. Hun ouders hadden ook al betaald, maar in juni bleek dat de Nederlandse organisator van het kamp failliet was. Weg droomkamp bij de Duitse club.





"Maar we hebben hard aan een alternatief gewerkt", zegt Jurgen Vogels van KVV Vosselaar. Tachtig spelertjes van de club hadden zich ingeschreven voor een vijfdaagse in Duitsland. "We houden nu deze week een volwaardig voetbalkamp op eigen veld. Dankzij sponsoring kunnen we zelfs warme maaltijden voorzien."





Beter dan niks. Maar het bestuur van KVV Vosselaar beseft wel dat het voor de zeventig deelnemers niet hetzelfde is dan het gehoopte voetbalkamp in Duitsland. "Ze komen niet in het Schalke-stadion en krijgen geen shirt van de Duitse club. Maar veel ouders en kinderen zijn toch heel tevreden met deze oplossing."





De trainingen van het voetbalkamp in eigen huis worden vooral gegeven door trainers van KVV Vosselaar, bijgestaan door één trainer van KFC Pulle. "Ook acht spelertjes van Pulle hebben zich uiteindelijk ingeschreven voor ons voetbalkamp", besluit Vogels.