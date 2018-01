Noorderkempen zal Bissegem niet onderschatten 27 januari 2018

Volleybal liga b vrouwen

Op papier krijgen de vrouwen van Noorderkempen met de komst van Bissegem één van de gemakkelijkste thuismatchen af te werken. Trainer Jan Weyns is het daar echter niet helemaal mee eens.





"Wanneer we tegen ploegen spelen die in het bovenste gedeelte van de rangschikking staan, dan is de concentratie en de inzet bij iedereen optimaal. Wanneer we tegen de zogenaamd mindere ploegen spelen, dan durven de speelsters het wel eens laten hangen en krijgen we het moeilijk. We speelden dit seizoen al twee keer tegen Bissegem en we weten dus dat ze niet de sterksten zijn. Het probleem voor vandaag is echter dat onze spelverdeelsters onzeker zijn. Sarah Vermote heeft zich bezeerd aan de knie en de kans dat ze kan spelen is zeer klein. Annelies Meurs kon niet trainen wegens hevige buikpijn. Indien nodig kunnen we natuurlijk een spelverdeelster uit één van onze andere ploegen naar ons halen. Die meisjes trainen wel eens mee met ons, maar ze zijn niet gewend van met ons te spelen. Dat zou natuurlijk voor stress kunnen zorgen en dat willen we vermijden. We hopen dus dat we met een van de gewone spelverdeelsters kunnen aantreden en ons spel meteen kunnen opdringen om onze tweede plaats in de klassering te bevestigen." (HFO)