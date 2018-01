Noorderkempen blijft aan de leiding NOORDERKEMPEN - BISSEGEM 3-0 29 januari 2018

De thuisploeg werd voor de gelegenheid gecoacht door assistent Simon Hermans. Hoofdcoach Jan Weyns was immers afwezig wegens schoolverplichtingen. Bij de thuisploeg speelde Sarah Vermote niet. Ze sukkelt met een scheurtje in de meniscus. Annelies Meurs verdeelde het spel bij de thuisploeg aan de pass en zij vond haar aanvalsters vrij goed. De thuisploeg nam meteen afstand van de bezoeksters, die zeker niet hun beste prestatie afleverden. Ze lieten zich echter in de eerste set helemaal niet uit hun lood slaan en de 25-11 zegt meteen al veel over de teamprestatie. Dat ging iets minder goed in de tweede set, maar toch haalde de thuisploeg ook deze set nog vrij vlot binnen om in de derde set opnieuw meteen een kloof te slaan en een verdiende zege te boeken. In de klassering blijven de meisjes uit Vosselaar nog steeds aan de leiding in de rangschikking, maar wel met een match meer gespeeld dan Farciennes. De onderlinge confrontaties zullen zonder twijfel een belangrijke rol spelen.





"We blijven er heel rustig bij", zegt Simon Hermans, die zijn speelsters tegen Bissegem een volwassen wedstrijd zag spelen en drie dikverdiende punten thuis hield.





Sets: 25-11, 25-20, 25-14. (HFO)