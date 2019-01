Nomineer je Sportkampioen 2018 Kristof Baelus

24 januari 2019

17u16 0 Vosselaar Het Vosselaars Sportgala met huldiging van de Sportkampioen 2018 zal doorgaan op vrijdag 15 maart. Ken je iemand die deze prijs toekomt? Schrijf hem of haar dan nu in.

Is je eigen club sportkampioen geweest in 2018 en blink je zelf uit in een sport, stel je dan voor 1 februari kandidaat. Ook vrijwilligers, bestuursleden of uitzonderlijke sportprestaties zet de gemeente graag in de bloemetjes.

Inschrijven kan via de sportdienst op het nummer 014/60.08.42 of via micky.leconte@vosselaar.be.