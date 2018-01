Niemand wil Prins en Prinses Carnaval worden 23 januari 2018

02u35 0 Vosselaar Het carnaval in Vosselaar lijkt dit jaar af te steven op de meest speciale editie sinds Toeten of Blazen 45 jaar geleden startte met de stoet. Zo'n drie weken voor het feest is er nog altijd geen Prins en Prinses Carnaval 2018 komen opdagen.

Het carnaval in Vosselaar trekt jaarlijks nog altijd gemakkelijk zo'n 8.000 tot 10.000 bezoekers. Maar zij zullen de komende editie voorlopig geen Prins of Prinses Carnaval te zien krijgen. Tot nu toe heeft er zich nog altijd niemand kandidaat gesteld om op zaterdagavond 10 februari verkozen te worden tot Prins en Prinses Carnaval 2018. "Echt vreemd want andere jaren waren er al maanden op voorhand al kandidaten", vertelt Stef Slegers van Toeten of Blazen, de carnavalsvereniging uit Vosselaar. "Het lijkt erop of de prinsen en prinsessen na 45 jaar op zijn. We weten ook niet waaraan het kan liggen. Ze moeten enkel een speech schrijven en een liedje maken over Vosselaar op de tonen van een bestaand carnavalslied. De kledij krijgen ze van ons en voor zaterdagavond geven we zoveel bonnen die ze zelf nooit op kunnen krijgen. We weten dus echt niet waaraan het kan liggen." Ook aan interesse voor het carnaval zal het niet liggen. "Vorig jaar hadden we zo'n 9.000 bezoekers aan en kwamen er 1.300 mensen naar ons bal", vertelt Stef Slegers. "Daarom hopen we echt dat er nog voor 10 februari kandidaten opduiken, want geen prins en prinses voor een carnavalsgek dorp, dat zou toch maar een beetje vreemd zijn." Kandidaten kunnen zich aanmelden via info@toetenofblazen.be of via deFacebookpagina 'tobVosselaar'. (VTT)