N-VA komt dit jaar wel op 10 augustus 2018

N-VA Vosselaar komt voor de eerste keer op in Vosselaar. Zes jaar geleden was Vosselaar de enige Kempense gemeente waar N-VA niet opkwam. Lijsttrekker wordt Jan Swinnen en op de tweede plaats staat Liesbet Brzyk die ook professioneel voor de partij werkt als woordvoerster van de Antwerpse schepen Nabila Ait Daoud. De derde plaats is voor Jef Pelgrims. Lijsttrekker wordt Wouter Vochten die ook voorzitter is van de partijafdeling. Meer info over de kandidaten en het programma op vosselaar.n-va.be. (VTT)