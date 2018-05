Muzikale kroegentocht langs vijf cafés 18 mei 2018

De jeugddienst organiseert vanavond een muzikale kroegentocht. In vijf cafés zal er live muziek te horen en bekijken zijn. In café 't Bergske staat Scotch no soda op het podium om 20.30, 21.45 en 23 uur. In café 't Bokske is dat Nadine & Whoppa om 20.45, 22 en 23.15 uur. In Jeugdhuis de Nok zijn de optredens gepland om 21.15, 22.30 en 23.45 uur. De vierde zaak is Café 't Verschil waar The Vibes optreden om 21.30, 22.45 uur en om middernacht. Ten slotte is er nog Kaffee De Lindekens met E-line & the old Farts om 21.45, 23 en 0.15 uur. (VTT)