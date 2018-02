Minuut stilte voor Karel Van Noppen 15 februari 2018

02u54 0

De Stichting Dr. Karel Van Noppen herdenkt elk jaar op 20 februari de dood van de dokter die op die dag in 1995 vermoord werd. "Samen met zijn broer Flor hebben beide broers zich erg gedreven ingezet voor gezonde voeding. "Zowel Karel als Flor hebben een erg bewogen leven gehad. Hun idealisme, hun koppigheid en hun gedrevenheid zijn een voorbeeld voor velen", vertelt woordvoerder Wim Peeters van de stichting. "Daarom willen we graag oproepen om op 20 februari om 19 uur, het tijdsstip van de moord op Karel (door de 'hormonenmaffia', red.), een minuut stilte in acht te nemen als eerbetoon aan hem." (MVBO)