Man van 82 schuldig aan partnergeweld BEJAARDE KRIJGT 10 MAANDEN CEL MET UITSTEL VOOR BEENVEEG JEF VAN NOOTEN

20 februari 2018

02u43 0 Vosselaar De 82-jarige Gust G. uit Vosselaar is schuldig bevonden aan geweld tegen zijn echtgenote Bien L. (76). Hij krijgt een celstraf van 10 maanden. De man vloog haar naar de keel omdat ze in zijn ogen te veel geld van de rekening had gehaald. De rechtbank gelooft niet dat hij alleen maar zichzelf verdedigde.

De 76-jarige Bien L. uit Vosselaar had op dinsdagochtend 2 augustus 2016 geld afgehaald bij de bank. Die geldopname werd haar enkele uren later bijna fataal. Want haar echtgenoot Gust G. vond al langer dat zijn vrouw te veel geld uit gaf. Dat ze die dag weer geld van de rekening had gehaald, was de druppel te veel.





Bij keel grijpen

Tijdens een ruzie bracht Gust zijn vrouw met een beenveeg ten val. Meteen daarna greep hij haar keel vast. "Deze keer vermoord ik je echt", zou hij tegen zijn vrouw hebben gesnauwd.





'Wettige zelfverdediging' omschreef Gust G. het geweld. Een reactie op de agressie van Bien. Maar de rechtbank veegt die versie van tafel. "De beklaagde betwist de feiten, en stelt dat hij zich alleen verweerd heeft tegen de agressie die hem te beurt was gevallen vanwege de burgerlijke partij. Hij verklaarde haar alleen bij de schouders te hebben vastgenomen om haar vervolgens door middel van een soort beenveeg of worp naar de grond toe te bewegen, om haar te kalmeren en de aanval te stoppen", aldus de rechter in het vonnis.





"Geheugenproblemen"

"Volgens de beklaagde kampte de burgerlijke partij ook met geheugenproblemen zodat haar verklaringen met de nodige omzichtigheid behandeld zouden moeten worden."





Maar volgens de rechtbank had de beklaagde wel degelijk de bedoeling om Bien L. aan te vallen. De rechtbank baseert zich daarvoor onder meer op de vaststellingen die de politie ter plaatse deed, als op de medische attesten en foto's van de verwondingen van het slachtoffer. "Bovendien verklaarde de beklaagde aan de politiediensten dat er nog wel iets zou gebeuren, hetgeen wijst op een agressieve ingesteldheid. Ook de dochter van het koppel verklaarde dat zij in het verleden reeds melding had gemaakt van agressie door beklaagde ten aanzien van haar moeder."





Het geweld werd aanvankelijk beschouwd als een moordpoging, maar is in de loop van het onderzoek afgezwakt naar slagen en verwondingen. Het Openbaar Ministerie vorderde vorige maand een gevangenisstraf van 12 maanden tegen Gust G. De rechtbank houdt het uiteindelijk op 10 maanden. Wegens zijn leeftijd en omdat Gust nooit eerder werd veroordeeld, is de celstraf wel met uitstel uitgesproken. "De feiten getuigen van een agressieve ingesteldheid bij de beklaagde. Bovendien pleegde hij de feiten ten aanzien van zijn echtgenote, die hem vertrouwde", aldus nog de rechtbank.





Echtscheiding

Gust belandde na het geweld enkele maanden in de gevangenis. Sindsdien verblijft hij in een woonzorgcentrum in Beerse. Het koppel is momenteel verwikkeld in een echtscheidingsprocedure.